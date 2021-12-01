Футболіст Арсеналу дав прочуханки грабіжнику з битою: відео героїчного вчинку

Бразильський футболіст Арсеналу Габріель влітку 2021 року став жертвою грабіжників. Зловмисники хотіли вкрасти авто оборонця лондонського клубу, але отримали відсіч.

Грабіжник попався через втрачену кепку

Хоча напад стався влітку, моторошні кадри з'явилися у мережі лише зараз. Інцидент з 23-річним Габрієлем стався у його домі, коли футболіст відпочивав разом зі своїм другом.

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Гравець почув сторонні звуки та спустився у гараж. Там було двоє грабіжників. Зловмисники у масках намагалися викрасти автомобіль бразильця, смартфон та годинник. Один з грабіжників був озброєний бейсбольною битою.

Спершу футболіст через погрози погодився віддати цінні речі. Згодом він відбився від одного з грабіжників та зірвав з його голови кепку.

Відео нападу на Габріеля

Завдяки аналізу ДНК з кепки поліції вдалося ідентифікувати злочинця. Ним виявився 26-річний Абдерахам Муза з району Тоттенхем, що на півночі Лондона.



Абдерахам Муза / Фото dailymail.co.uk

Грабіжника ув'язнили на п'ять років. Символічно, що клуб Тоттенхем є принциповим суперником Арсеналу.

Щодо Абдерахам Музи, то він має декілька судимостей з 2009-го року. Грабіжник був спійманий за зберігання забороненої зброї.