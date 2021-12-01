Грабитель попался из-за потерянной кепки

Хотя нападение произошло летом, жуткие кадры появились в сети только сейчас. Инцидент с 23-летним Габриелем произошел в его доме, когда футболист отдыхал вместе со своим другом.

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Игрок услышал посторонние звуки и спустился в гараж. Там было двое грабителей. Злоумышленники в масках пытались угнать автомобиль бразильца, смартфон и часы. Один из грабителей был вооружен бейсбольной битой.

Сначала футболист из-за угроз согласился отдать ценные вещи. Впоследствии он отбился от одного из грабителей и сорвал с его головы кепку.

Видео нападения на Габриэля

Благодаря анализу ДНК с кепки полиции удалось идентифицировать преступника. Им оказался 26-летний Абдерахам Муза из района Тоттенхэм на севере Лондона.

Абдерахам Муза / Фото dailymail.co.uk

Грабителя посадили на пять лет. Символично, что клуб Тоттенхэм является принципиальным соперником Арсенала.

Что касается Абдерахама Музы, то он имеет несколько судимостей с 2009-го года. Грабитель был пойман за хранение запрещенного оружия.

Интересно. Футболисты Арсенала не впервые становятся жертвами преступников. В 2019 году бывший игрок "канониров" подвергся вооруженному нападению преступников, когда проезжал на своем автомобиле в северном районе Лондона. Ему на помощь пришел Сеад Колашинац и еще один мужчина. Вместе они отбились от преступников.