Хотіли вкрасти Ferrari
Журналісти повідомляють, що гравця Інтера пограбували 7 листопада у проміжку між 20:45 та 21:15. В цей час проходило міланське дербі (1:1), в якому Відаль вийшов на 67 хвилині.
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Зазначають, що на території вілли Відаля були суперкар Ferrari 448 Spider, чорний позашляховик Mercedes Brabus Amg G700, Volvo XC90 та новий світло-зелений Fiat Panda 4×4.
Спершу злодії хотіли вкрасти Ferrari 448 Spider, але це виявилося не так легко. Тому після невдалих спроб вони відкрили Mercedes та поїхали на ньому. Орієнтовна ціна цього автомобіля – 400 000 євро.
Також зловмисники вкрали у Відаля золото та коштовності
- Чилієць вже не вперше стає жертвою грабіжників. У 2014 році Відаля пограбували на 60 тисяч євро, а також винесли коштовності на суму 90 тисяч євро.
- Журналісти зазначають, що раніше у цій самій вілл мешкав нападник Інтера – бразилець Адріано Лейте Рібейро. І його пограбували у цьому будинку. У 2008-му у Адріано вкрали тут сейф і особисті речі.