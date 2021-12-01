Грабіжник попався через втрачену кепку

Хоча напад стався влітку, моторошні кадри з'явилися у мережі лише зараз. Інцидент з 23-річним Габрієлем стався у його домі, коли футболіст відпочивав разом зі своїм другом.

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Гравець почув сторонні звуки та спустився у гараж. Там було двоє грабіжників. Зловмисники у масках намагалися викрасти автомобіль бразильця, смартфон та годинник. Один з грабіжників був озброєний бейсбольною битою.

Спершу футболіст через погрози погодився віддати цінні речі. Згодом він відбився від одного з грабіжників та зірвав з його голови кепку.

Відео нападу на Габріеля

Завдяки аналізу ДНК з кепки поліції вдалося ідентифікувати злочинця. Ним виявився 26-річний Абдерахам Муза з району Тоттенхем, що на півночі Лондона.



Абдерахам Муза / Фото dailymail.co.uk

Грабіжника ув'язнили на п'ять років. Символічно, що клуб Тоттенхем є принциповим суперником Арсеналу.

Щодо Абдерахам Музи, то він має декілька судимостей з 2009-го року. Грабіжник був спійманий за зберігання забороненої зброї.

Цікаво. Футболісти Арсеналу не вперше стають жертвами злочинців. У 2019 році колишній гравець "канонірів" піддався озброєному нападу злочинців, коли проїжджав на своєму автомобілі в північному районі Лондона. Йому на допомогу прийшов Сеад Колашинац та ще один чоловік. Разом вони відбилися від злочинців.