Футбол під час "чуми": АПЛ відмовилася зупиняти сезон на фоні спалаху коронавірусу

Англійська Прем'єр-ліга офіційно прийняла рішення не призупиняти сезон чи переносити тури. Рішення було прийнято 20-го грудня після зустрічі з представниками клубів АПЛ.

АПЛ не зупиниться

Прем'єр-ліга не має наміру зупиняти сезон навіть на тур попри велику кількість позитивних тестів на коронавірус у командах. За один тиждень в АПЛ було перенесено 9 матчів.

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Клуби обговорювали перенесення 19 – 20 турів. Проте Прем'єр-ліга рекомендувала клубам провести матчі, якщо у них є 13 здорових гравців та воротар.

У ряду клубів спалахи та проблеми з коронавірусом, але ліга має намір слідувати поточному розкладу там, де це можливо,

– йдеться у заяві АПЛ.

У Прем'єр-лізі наголосили, що здоров'я усіх учасників залишається пріоритетним.

АПЛ підтвердила, що 92% футболістів та співробітників клубів отримали одну, дві або три дози вакцини від коронавірусу. При цьому 84% гравців одержали хоча б одну дозу вакцини.

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