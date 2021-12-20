АПЛ не зупиниться
Прем'єр-ліга не має наміру зупиняти сезон навіть на тур попри велику кількість позитивних тестів на коронавірус у командах. За один тиждень в АПЛ було перенесено 9 матчів.
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Клуби обговорювали перенесення 19 – 20 турів. Проте Прем'єр-ліга рекомендувала клубам провести матчі, якщо у них є 13 здорових гравців та воротар.
У ряду клубів спалахи та проблеми з коронавірусом, але ліга має намір слідувати поточному розкладу там, де це можливо,
– йдеться у заяві АПЛ.
У Прем'єр-лізі наголосили, що здоров'я усіх учасників залишається пріоритетним.
АПЛ підтвердила, що 92% футболістів та співробітників клубів отримали одну, дві або три дози вакцини від коронавірусу. При цьому 84% гравців одержали хоча б одну дозу вакцини.
У Великій Британії спалах COVID-19
- У Великій Британії фіксують рекордну кількість захворювань на коронавірус із січня 2021 року. Кількість нових випадків COVID-19 становить понад 80 тисяч.
- Подібна статистика у країні була близько року тому, коли у Великій Британії діяли суворі обмеження. Влітку 2021 року Велика Британія однією з перших скасувала жорсткі обмеження.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі країна переживає дві епідемії через штами Дельта й Омікрон.
- Британські аналітики прогнозують велику епідемію, якщо в країні не повернуть обмеження. Через сплеск захворюваності у Лондоні оголошено надзвичайний стан.