АПЛ не остановится

Премьер-лига не намерена останавливать сезон даже на тур, несмотря на большое количество положительных тестов на коронавирус в командах. За одну неделю в АПЛ было перенесено 9 матчей.

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Клубы обсуждали перенос 19 – 20 туров. Однако Премьер-лига рекомендовала клубам провести матчи, если у них есть 13 здоровых игроков и вратарь.

В ряде клубов вспышки и проблемы с коронавирусом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно,

– говорится в заявлении АПЛ.

В Премьер-лиге отметили, что здоровье всех участников остается приоритетным.

АПЛ подтвердила, что 92% футболистов и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.

В Великобритании вспышка COVID-19