АПЛ не остановится
Премьер-лига не намерена останавливать сезон даже на тур, несмотря на большое количество положительных тестов на коронавирус в командах. За одну неделю в АПЛ было перенесено 9 матчей.
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Клубы обсуждали перенос 19 – 20 туров. Однако Премьер-лига рекомендовала клубам провести матчи, если у них есть 13 здоровых игроков и вратарь.
В ряде клубов вспышки и проблемы с коронавирусом, но лига намерена следовать текущему расписанию там, где это возможно,
– говорится в заявлении АПЛ.
В Премьер-лиге отметили, что здоровье всех участников остается приоритетным.
АПЛ подтвердила, что 92% футболистов и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины от коронавируса. При этом 84% игроков получили хотя бы одну дозу вакцины.
В Великобритании вспышка COVID-19
- В Великобритании фиксируют рекордное количество заболеваний коронавирусом с января 2021 года. Число новых случаев COVID-19 составляет более 80 тысяч.
- Подобная статистика в стране была около года назад, когда в Великобритании действовали строгие ограничения. Летом 2021 года Великобритания одной из первых упразднила жесткие ограничения.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в настоящее время страна переживает две эпидемии из-за штаммов "Дельта" и "Омикрон".
- Британские аналитики прогнозируют обширную эпидемию, если в стране не вернут ограничения. Из-за всплеска заболеваемости в Лондоне объявлено чрезвычайное положение.