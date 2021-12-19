Невакцинований футболіст – це загроза для всієї команди
Клопп розповів, що наразі Ліверпуль не близький до підписання якогось з футболістів. Але німець наголосив, що для нього важливо, щоб футболісти були вакциновані.
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Тренер "мерсисайдців" зазначив, що невакцинований футболіст – це загроза для всієї команди.
Якщо гравець взагалі невакцинований, він є загрозою для всіх нас. Він, звісно, не хоче бути загрозою. І це зовсім не означає, що він думає: "Боже мій, мені начхати на інших". Але він все ж таки несе загрозу,
– переконаний Клопп.
За словами тренера, команді та клубу доведеться підлаштовуватися під невакцинованих гравців. На думку німця, це справжній бардак.
"Йому потрібно переодягатися в окремій роздягальні, він повинен їсти в іншій їдальні, він повинен сісти в інший автобус, він повинен їхати іншою машиною. З організаційного погляду це справжній бардак", – сказав Клопп.
Він додав, що наразі складно дотримуватися карантинних протоколів.
Якщо хтось заразиться на коронавірус і невакцинований гравець буде поруч з ним останні чотири дні, то опиниться в ізоляції. Якщо нам потрібно поїхати до якоїсь країни на єврокубковий матч, то після повернення йому доведеться самоізолюватися. Так що, звичайно, це матиме значення,
– заявив фахівець.
Клопп запевнив, що для нещеплених гравців не будуватимуть додаткові будівлі.
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