Без одного пояса абсолютний чемпіон світу зійдеться на ринзі проти Деніела Дюбуа. Їх поєдинок відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав.

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Амбітні плани Усика у політиці

Однак у думках Олександра Усика досі є місце Тайсону Ф'юрі, який володіє поясом WBC, якого так бракує українцю, аби стати абсолютним чемпіоном світу.

Також український боксер розповів про плани поза рингом, які пов'язані із політикою. У Володимира Зеленського з'явиться солідний конкурент.

Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої став сам Зеленський.