Без одного пояса абсолютний чемпіон світу зійдеться на ринзі проти Деніела Дюбуа. Їх поєдинок відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав.
Дивіться також У британця не витримали нерви: Усик та Дюбуа провели другу дуель поглядів – відео
Амбітні плани Усика у політиці
Однак у думках Олександра Усика досі є місце Тайсону Ф'юрі, який володіє поясом WBC, якого так бракує українцю, аби стати абсолютним чемпіоном світу.
Також український боксер розповів про плани поза рингом, які пов'язані із політикою. У Володимира Зеленського з'явиться солідний конкурент.
Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що Усик є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої став сам Зеленський.
- У найближчому майбутньому Усик проведе бій проти Дюбуа, який організує компанія K2 Promotions, на стадіоні "Tarczyński Arena". На кону стоятимуть усі здобуті пояси Олександра.
- Боксери вже провели дві дуелі поглядів. Після першої із них британець заявив, що побачив в очах українця страх. Але це він побачив лише один. Усик заявив, що не наляканий поєдинком проти Деніеля.
- А от вже на другій дуелі поглядів британець не витримав. Дюбуа першим відвів погляд.