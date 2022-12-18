Рекорд на прощання: Мессі очолив список гравців з найбільшою кількістю ігор на чемпіонатах світу
Капітан Аргентини став найкращим гвардійцем на Мундіалях. Ймовірно, поєдинок проти Франції стане для Ліонеля останнім за збірну.
Вже ввечері 18 грудня відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2022. За головний трофей для збірних позмагаються Аргентина та Франція.
Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Із перших хвилин "альбіселесте" за собою поведе Ліонель Мессі. Цей поєдинок має стати останнім для Лео у збірній, адже йому вже 35 років. При цьому матч буде рекордним для Мессі.
Фінал стане 26-ою грою для Ліонеля на чемпіонатах світу. За цим показником нападник випередить Лотара Маттеуса, у якого 25 матчів в активі. Більше не награв жоден футболіст.
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КОМАНДА
|МАТЧІВ
|МУНДІАЛІ
|1
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|26
|2006-2022
|2
|Лотар Маттеус
|Німеччина
|25
|1982-1998
|3
|Мірослав Клозе
|Німеччина
|24
|2002-2010
|4
|Паоло Мальдіні
|Італія
|23
|1990-2002
|5
|Кріштіану Роналду
|Португалія
|21
|2006-2022
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Нагадаємо, що Мессі виступив на п'ятьох Мундіалях, починаючи з 2006 року. На них аргентинець відзначився 11 голами, вийшовши на шосте місце у списку голеадорів ЧС. Всього за збірну Аргентини Лео зіграв 171 поєдинок, забивши 96 голів.