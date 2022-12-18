Уже вечером 18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу 2022 года. За главный трофей для сборных сразятся Аргентина и Франция.
Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022
С первых минут "альбиселесте" за собой поведет Лионель Месси. Этот поединок должно стать последним для Лео в сборной, ведь ему уже 35 лет. При этом матч будет рекордным для Месси.
Финал станет 26-й игрой для Лионеля на чемпионатах мира. По этому показателю нападающий опередит Лотара Маттеуса, у которого 25 матчей в активе. Больше не наиграл ни один футболист.
|МЕСТО
|ДЕВУТЬ
|КОМАНДА
|МАТЧИВ
|МУНИАЛИ
|1
|Лионель Месси
|Аргентина
|26
|2006-2022
|2
|Лотарь Маттеус
|Германия
|25
|1982-1998
|3
|Мирослав Клозе
|Германия
|24
|2002-2010
|4
|Паоло Мальдини
|Италия
|23
|1990-2002
|5
|Криштиану Роналду
|Португалия
|21
|2006-2022
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Напомним, что Месси выступил на пяти Мундиалях, начиная с 2006 года. На них аргентинец отличился 11-ю голами, выйдя на шестое место в списке голеадоров ЧМ. Всего за сборную Аргентины Лео сыграл 171 поединок, забив 96 голов.