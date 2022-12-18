Уже вечером 18 декабря состоится финал чемпионата мира по футболу 2022 года. За главный трофей для сборных сразятся Аргентина и Франция.

Следите с нами Аргентина – Франция: онлайн-трансляция финала ЧМ-2022

С первых минут "альбиселесте" за собой поведет Лионель Месси. Этот поединок должно стать последним для Лео в сборной, ведь ему уже 35 лет. При этом матч будет рекордным для Месси.

Финал станет 26-й игрой для Лионеля на чемпионатах мира. По этому показателю нападающий опередит Лотара Маттеуса, у которого 25 матчей в активе. Больше не наиграл ни один футболист.

МЕСТО ДЕВУТЬ КОМАНДА МАТЧИВ МУНИАЛИ 1 Лионель Месси Аргентина 26 2006-2022 2 Лотарь Маттеус Германия 25 1982-1998 3 Мирослав Клозе Германия 24 2002-2010 4 Паоло Мальдини Италия 23 1990-2002 5 Криштиану Роналду Португалия 21 2006-2022

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Напомним, что Месси выступил на пяти Мундиалях, начиная с 2006 года. На них аргентинец отличился 11-ю голами, выйдя на шестое место в списке голеадоров ЧМ. Всего за сборную Аргентины Лео сыграл 171 поединок, забив 96 голов.