Аргентина та Франція здолали довгий шлях до фіналу ЧС-2022. І тепер в неділю, 18 грудня, визначать, хто саме стане чемпіоном. Для кожної зі збірних це буде третє чемпіонство. Французи є чинними чемпіонами світу. А до цього перемагали в 1998 році, коли були господарями Мундіалю.

До теми Історія протистоянь Аргентини та Франції перед фіналом ЧС-2022 з футболу

Аргентинці теж вперше перемогли, коли приймали чемпіонат світу – в 1978 році. А після цього в 1986 році перемогли вдруге, коли за команду виступав Дієго Марадона.

Матч Аргентина – Франція розпочнеться о 17:00. Команди зіграють на стадіоні "Лусаїл".

Фінал Аргентина – Франція буде показаний в ефірі місцевих телеканалів "Суспільне", на сайті "Суспільне Спорт". Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію фіналу чемпіонату світу з футболу 2022.

Аргентина – Франція онлайн фіналу ЧС-2022