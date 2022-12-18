Вже ввечері 18 грудня відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2022. За головний трофей для збірних позмагаються Аргентина та Франція.
Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022
Із перших хвилин "альбіселесте" за собою поведе Ліонель Мессі. Цей поєдинок має стати останнім для Лео у збірній, адже йому вже 35 років. При цьому матч буде рекордним для Мессі.
Фінал стане 26-ою грою для Ліонеля на чемпіонатах світу. За цим показником нападник випередить Лотара Маттеуса, у якого 25 матчів в активі. Більше не награв жоден футболіст.
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КОМАНДА
|МАТЧІВ
|МУНДІАЛІ
|1
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|26
|2006-2022
|2
|Лотар Маттеус
|Німеччина
|25
|1982-1998
|3
|Мірослав Клозе
|Німеччина
|24
|2002-2010
|4
|Паоло Мальдіні
|Італія
|23
|1990-2002
|5
|Кріштіану Роналду
|Португалія
|21
|2006-2022
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Нагадаємо, що Мессі виступив на п'ятьох Мундіалях, починаючи з 2006 року. На них аргентинець відзначився 11 голами, вийшовши на шосте місце у списку голеадорів ЧС. Всього за збірну Аргентини Лео зіграв 171 поєдинок, забивши 96 голів.