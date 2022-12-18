Вже ввечері 18 грудня відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу 2022. За головний трофей для збірних позмагаються Аргентина та Франція.

Слідкуйте з нами Аргентина – Франція: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022

Із перших хвилин "альбіселесте" за собою поведе Ліонель Мессі. Цей поєдинок має стати останнім для Лео у збірній, адже йому вже 35 років. При цьому матч буде рекордним для Мессі.

Фінал стане 26-ою грою для Ліонеля на чемпіонатах світу. За цим показником нападник випередить Лотара Маттеуса, у якого 25 матчів в активі. Більше не награв жоден футболіст.

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КОМАНДА МАТЧІВ МУНДІАЛІ 1 Ліонель Мессі Аргентина 26 2006-2022 2 Лотар Маттеус Німеччина 25 1982-1998 3 Мірослав Клозе Німеччина 24 2002-2010 4 Паоло Мальдіні Італія 23 1990-2002 5 Кріштіану Роналду Португалія 21 2006-2022

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Нагадаємо, що Мессі виступив на п'ятьох Мундіалях, починаючи з 2006 року. На них аргентинець відзначився 11 голами, вийшовши на шосте місце у списку голеадорів ЧС. Всього за збірну Аргентини Лео зіграв 171 поєдинок, забивши 96 голів.