Іспанський футболіст хоче розірвати контракт з Динамо

8 червня 2021 , 18:38
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Джерело:

Mundo Deportivo

Іспанський форвард Динамо Фран Соль хоче припинити співпрацю з київським клубом. Про це повідомляє іспанський журналіст Анхель Гарсія.

29-річний іспанець бажає стати вільним агентом, щоб мати можливість підписати контракт з клубом Сегунди, здатним боротися за вихід в Ла Лігу.

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Місцеві ЗМІ активно писали про інтерес до Соля з боку Ейбару, який за підсумками сезону вилетів з Ла Ліги.

Ейбару може допомогти й те, що головний наставник киян Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.

Кар'єра Соля в Динамо

  • Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року, але не зумів закріпитись у команді. Тоді кияни виклали за іспанського футболіста 3,5 мільйона євро.
  • У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.
Автор: Юрій Семенюк