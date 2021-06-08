Іспанський футболіст хоче розірвати контракт з Динамо

Іспанський форвард Динамо Фран Соль хоче припинити співпрацю з київським клубом. Про це повідомляє іспанський журналіст Анхель Гарсія.

29-річний іспанець бажає стати вільним агентом, щоб мати можливість підписати контракт з клубом Сегунди, здатним боротися за вихід в Ла Лігу.

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Місцеві ЗМІ активно писали про інтерес до Соля з боку Ейбару, який за підсумками сезону вилетів з Ла Ліги.

Ейбару може допомогти й те, що головний наставник киян Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.

Кар'єра Соля в Динамо