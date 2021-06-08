Динамо може позбутись іспанця
Сезон-2020/2021 Фран Соль провів в оренді в іспанському Тенеріфе. Повернення нападника у Київ може скасуватись.
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Гравцем зацікавився Ейбар, який провів провальний сезон та вилетів із Ла Ліги. Клуб виступатиме у Сегунді, де грає Тенеріфе. Щоправда, в Ейбарі готові вести перемовини щодо трансферу 29-річного іспанця лише тоді, коли він буде вільним агентом. У Соля є чинний контракт із Динамо, який розрахований до кінця грудня 2023 року.
Найближчим часом Соль спробує домовитися з керівництвом київського клубу про розірвання угоди, після чого може перейти в Ейбар. Нападник провів хороший сезон за Тенеріфе. Футболіст зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.
Ейбару може допомогти те, що головний наставник киян Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.
- Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року, але не зумів закріпитись у команді. Тоді кияни виклали за іспанського футболіста 3,5 мільйона євро.
- У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.