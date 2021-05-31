Соль не затримається у Динамо

Тенеріфе завершив сезон-2020/2021 на 14 місці. Іспанець Фран Соль допоміг команді залишитись у Сегунді. Його угода з іспанським клубом сплила після завершення сезону. Тому футболіст повертається у Київ.

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Керівництво Тенеріфе хотіло залишити нападника у своєму складі. Але трансфер іспанці не потягнули. За іспанську команду Соль зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.

У своєму останньому матчі у Сегунді Соль встиг забити два голи, один із яких не зарахували через офсайд.

Щоправда, футболіст може не затриматись в українському гранді. Головний наставник Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді. Зараз основне завдання менеджменту клубу – облаштувати долю іспанця. Угода з динамівцями розрахована до кінця грудня 2023 року.