Соль не затримається у Динамо
Тенеріфе завершив сезон-2020/2021 на 14 місці. Іспанець Фран Соль допоміг команді залишитись у Сегунді. Його угода з іспанським клубом сплила після завершення сезону. Тому футболіст повертається у Київ.
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Керівництво Тенеріфе хотіло залишити нападника у своєму складі. Але трансфер іспанці не потягнули. За іспанську команду Соль зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.
У своєму останньому матчі у Сегунді Соль встиг забити два голи, один із яких не зарахували через офсайд.
Щоправда, футболіст може не затриматись в українському гранді. Головний наставник Динамо Мірча Луческу не бачить форварда у команді. Зараз основне завдання менеджменту клубу – облаштувати долю іспанця. Угода з динамівцями розрахована до кінця грудня 2023 року.
- У минулому сезоні Соль встиг зіграти у "біло-синій" футболці 3 поєдинки, у яких відзначився одним голом. Результативний постріл іспанець завдав у грі за Суперкубок України проти Шахтаря. Ця зустріч була першою офіційною для Луческу на чолі київського клубу.