Великий торт та елегантне плаття Світоліної: фото та відео з розкішного весілля з Монфісом
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс відсвяткували весілля. Подія тенісистів була у лавандовому стилі та з великим святковим тортом.
Розкішне весілля у Швейцарії
У швейцарському Ньйоні відбулось пишне весілля відомих тенісистів. Гості події поділились декількома фото та відео зі святкування.
Варто побачити Світоліна опублікувала перші фотографії з весілля
Як бачимо на одному з відео, що Еліна Світоліна змінила плаття лавандового кольору на білу вишукану з розрізом сукню. Гаель Монфіс також одягнув білий костюм.
Наприкінці події сім'я тенісистів традиційно розрізала великий торт для гостей. Пара була у чудовому настрої та насолоджувалась однією з найграндіозніших подій у їх вже спільному житті.
Еліна Світоліна чи Еліна Монфіс?
26-річна спортсменка ще раніше розповіла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі WTA. Авторитет та прихильність серед вболівальників з усього світу Еліна заробила якраз під прізвищем Світоліна, тому немає сенсу змінювати прізвище.
У тенісному турі я точно залишуся Світоліною. А ось в житті? Гаель наполягає, але ми ще побачимо,
– сказала українка.
Відзначимо, що у своєму інстаграмі українця вже змінила нік Світоліна на Монфіс.
Історія стосунків Світоліної та Монфіса
- Їх романтичні стосунки розпочались у січні 2019 року, коли пара створила спільну сторінку у інстаграмі g.e.m.s.life.
- На початку 2021 року Світоліна шокувала усіх новиною – ми більше не разом. Пара взяла перерву у стосунках, хоча тенісисти залишились хорошими друзями.
- В останній день березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости, які були присвячені їх коханню. Стало зрозуміло, що пара знову разом, а вже через 3 днів Гаель зробив пропозицію руки та серця Світоліній.
- 15 липня Світоліна та Монфіс виклали світлини в інстаграмі, а своїми коментарями натякнули на дату весілля.