Український захисник "Брюгге" Едуард Соболь відзначився результативною дією у матчі чемпіонату Бельгії. Він долучився до останнього голу своєї команди, яка здобула розгромну перемогу.

У поєдинку 5-готуру чемпіонату Бельгії "Брюгге" на своєму полі зустрічався з "Васланд-Беверен", інформує 24 канал.

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Вдалі дії українця

Українець Соболь вийшов зі стартових хвилин та провів увесь поєдинок. Захисник з України взяв участь в останньому голі команди.

На 84-й хвилині партнер по команді віддав передачу на фланг, де вже перебував Едуард, той без роздумів зробив верхову передачу у штрафний майданчик суперника, де найспритнішим виявився Крменчик. Його гол поставив крапку у матчі 4:1, а українець записав у свій актив вже другий асист в новому сезоні.

За "Брюгге" також відзначились Окереке та дубль у свій актив записав Ванакен. Гості змогли відповісти лише один голом у першому таймі завдяки точному удару Гейманса.

Наголосимо, що минулого сезону Соболь потрапив у топ-3 найкращих гравців чемпіонату Бельгії. Середній бал українця склав 298 очків. У складі "Брюгге" захисник виступає із 2019 року та встиг стати чемпіоном Бельгії (2020).

Додамо, що Едуард Соболь є вихованцем запорізького "Металурга". Взимку 2013 року перейшов у донецький клуб. Спробував свої сили гравець і в чеському чемпіонаті у складі "Славії", де став із командою володарем кубка Чехії (2018).

Результативний пас Едуарда Соболя