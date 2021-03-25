З Алонсо та Шумахером: Формула-1 показала заставку на новий сезон – відео

Новий сезон Формули-1 стартує вже 28 березня у Бахрейні. Організатори "королеви автоспорту" підготували заставку, яка передуватиме кожній гонці.
Нова заставка Формули-1
Формула-1 у своїх соцмережах опублікувала ролик, який буде передуватиме всім гонкам 2021 року.
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У заставці з'явилися обидва пілоти Haas росіянин Микита Мазепін та німець Мік Шумахер. Окрім них, у Формулі-1 дебютує японець Юкі Цунода. Він виступатиме за Alpha Tauri.
У новому сезоні у Формулу-1 повернеться дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо. Іспанець захищатиме кольори Alpine.
Водночас Себастьян Феттель, Серхіо Перес і Карлос Сайнс приміряли комбінезони нових команд.
Календар сезону
- Гран-прі Бахрейну (26 – 28 березня)
- Гран-прі Італії (Імола) (16 – 18 квітня)
- Гран-прі Португалії (Портімао) (30 квітня – 2 травня)
- Гран-прі Іспанії (7 – 9 травня)
- Гран-прі Монако (20 – 23 травня)
- Гран-прі Азербайджану (4 – 6 червня)
- Гран-прі Канади (11 – 13 червня)
- Гран-прі Франції (25 – 27 червня)
- Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)
- Гран-прі Британії (16 – 18 липня)
- Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
- Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)
- Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)
- Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)
- Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)
- Гран-прі Сінгапуру (1 – 3 жовтня)
- Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)
- Гран-прі США (22 – 24 жовтня)
- Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)
- Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)
- Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)
- Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)
- Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)