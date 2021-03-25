С Алонсо и Шумахером: Формула-1 показала заставку на новый сезон – видео
Новый сезон Формулы-1 стартует уже 28 марта во Бахрейне. Организаторы "королевы автоспорта" подготовили заставку, которая будет предшествовать каждой гонке.
Источник:твитер Формулы-1
Новая заставка Формулы-1
Формула-1 в своих соцсетях опубликовала ролик, который будет предшествовать всем гонкам 2021 года.
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В заставке появились оба пилота Haas: россиянин Никита Мазепина и немец Мик Шумахер. Кроме них, в Формуле-1 дебютирует японец Юки Цунода. Он будет выступать за Alpha Tauri.
В новом сезоне в Формулу-1 вернется двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Испанец будет защищать цвета Alpine.
В то же время Себастьян Феттель, Серхио Перес и Карлос Сайнс примеряли комбинезоны новых команд.
Календарь сезона
- Гран-при Бахрейна (26 – 28 марта)
- Гран-при Италии (Имола) (16 – 18 апреля)
- Гран-при Португалии (Портимао) (30 апреля – 2 мая)
- Гран-при Испании (7 – 9 мая)
- Гран-при Монако (20 – 23 мая)
- Гран-при Азербайджана (4 – 6 июня)
- Гран-при Канады (11 – 13 июня)
- Гран-при Франции (25 – 27 июня)
- Гран-при Австрии (2 – 4 июля)
- Гран-при Великобритании (16 – 18 июля)
- Гран-при Венгрии (30 июля – 1 августа)
- Гран-при Бельгии (27 – 29 августа)
- Гран-при Нидерландов (3 – 5 сентября)
- Гран-при Италии (10 – 12 сентября)
- Гран-при России (24 – 26 сентября)
- Гран-при Сингапура (1 – 3 октября)
- Гран-при Японии (8 – 10 октября)
- Гран-при США (22 – 24 октября)
- Гран-при Мексики (29 – 31 октября)
- Гран-при Бразилии (5 – 7 ноября)
- Гран-при Австралии (19 – 21 ноября)
- Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)
- Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)
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