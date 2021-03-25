Новый сезон Формулы-1 стартует уже 28 марта во Бахрейне. Организаторы "королевы автоспорта" подготовили заставку, которая будет предшествовать каждой гонке.

Новая заставка Формулы-1

Формула-1 в своих соцсетях опубликовала ролик, который будет предшествовать всем гонкам 2021 года.

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В заставке появились оба пилота Haas: россиянин Никита Мазепина и немец Мик Шумахер. Кроме них, в Формуле-1 дебютирует японец Юки Цунода. Он будет выступать за Alpha Tauri.

В новом сезоне в Формулу-1 вернется двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо. Испанец будет защищать цвета Alpine.

В то же время Себастьян Феттель, Серхио Перес и Карлос Сайнс примеряли комбинезоны новых команд.

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