Новий сезон Формули-1 стартує вже 28 березня у Бахрейні. Організатори "королеви автоспорту" підготували заставку, яка передуватиме кожній гонці.

Нова заставка Формули-1

Формула-1 у своїх соцмережах опублікувала ролик, який буде передуватиме всім гонкам 2021 року.

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У заставці з'явилися обидва пілоти Haas росіянин Микита Мазепін та німець Мік Шумахер. Окрім них, у Формулі-1 дебютує японець Юкі Цунода. Він виступатиме за Alpha Tauri.

У новому сезоні у Формулу-1 повернеться дворазовий чемпіон світу іспанець Фернандо Алонсо. Іспанець захищатиме кольори Alpine.

Водночас Себастьян Феттель, Серхіо Перес і Карлос Сайнс приміряли комбінезони нових команд.

Календар сезону