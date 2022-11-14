Сенсаційна перемога Рассела на фоні аварії Хемілтона та Ферсаппена: результат гран-прі Бразилії

Британський пілот Мерседеса Джордж Рассел став переможцем гран-прі Бразилії. Німецька команда скоротила відставання від Феррарі в боротьбі за друге місце в Кубку конструкторів.

У неділю, 13 листопада, у Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос відбулася гонка передостаннього етапу Формули-1 сезону-2022 – гран-прі Бразилії. Дебютну перемогу в кар’єрі здобув пілот Мерседеса Джордж Рассел. До речі, для Мерседеса це теж перша перемога в сезоні.

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Переможець гран-прі Бразилії Джордж Рассел

На другому місці фінішував напарник Рассела Льюїс Хемілтон, а на третьому представник Феррарі Карлос Сайнс.

На старті гонки відбулося зіткнення Льюїса Хемілтона та Макса Ферстаппена. Проте вони змогли продовжити гонку, хоча нідерландський гонщик отримав штраф у 5 секунд. У підсумку Макс фінішував на шостому місці.

Відео аварії Хемілтона і Ферстаппена

Чудову гонку провів Фернандо Алонсо. Пілот Альпін стартував 17-м, а фінішував на 5-му місці.

У загальному заліку продовжується боротьба за друге місце. Шарль Леклер зумів наздогнати Серехіо Переса – у обох пілотів по 290 очок.

Загальний залік Формули-1 після гран-прі Бразилії-2022

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429

2. Шарль Леклер (Феррарі) – 290

3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 290

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 265

5. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240

Завдяки перемозі в Бразилії, Мерседес зумів скоротити відставання від Феррарі у битві за друге місце. Тепер їх розділяє лише 19 балів.

Кубок конструкторів

1. Ред Булл – 719

2. Феррарі - 524

3. Мерседес – 505

4. Альпін – 167

5. Макларен – 148

Фінальний етап Формули-1 відбудеться 18 – 20 листопада. На гран-прі Абу-Дабі команди та пілоти боротимуться за найкращі підсумкові місця в особистому заліку та Кубку конструкторів.