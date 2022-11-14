У неділю, 13 листопада, у Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос відбулася гонка передостаннього етапу Формули-1 сезону-2022 – гран-прі Бразилії. Дебютну перемогу в кар’єрі здобув пілот Мерседеса Джордж Рассел. До речі, для Мерседеса це теж перша перемога в сезоні.
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Переможець гран-прі Бразилії Джордж Рассел
На другому місці фінішував напарник Рассела Льюїс Хемілтон, а на третьому представник Феррарі Карлос Сайнс.
На старті гонки відбулося зіткнення Льюїса Хемілтона та Макса Ферстаппена. Проте вони змогли продовжити гонку, хоча нідерландський гонщик отримав штраф у 5 секунд. У підсумку Макс фінішував на шостому місці.
Відео аварії Хемілтона і Ферстаппена
Чудову гонку провів Фернандо Алонсо. Пілот Альпін стартував 17-м, а фінішував на 5-му місці.
У загальному заліку продовжується боротьба за друге місце. Шарль Леклер зумів наздогнати Серехіо Переса – у обох пілотів по 290 очок.
Загальний залік Формули-1 після гран-прі Бразилії-2022
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) – 290
- 3. Серхіо Перес (Ред Булл) – 290
- 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 265
- 5. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 240
Завдяки перемозі в Бразилії, Мерседес зумів скоротити відставання від Феррарі у битві за друге місце. Тепер їх розділяє лише 19 балів.
Кубок конструкторів
- 1. Ред Булл – 719
- 2. Феррарі - 524
- 3. Мерседес – 505
- 4. Альпін – 167
- 5. Макларен – 148