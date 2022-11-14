В воскресенье, 13 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос состоялась гонка предпоследнего этапа Формулы-1 сезона-2022 – гран-при Бразилии. Дебютную победу в карьере одержал пилот Мерседеса Джордж Рассел. Кстати, для Мерседеса это тоже первая победа в сезоне.
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Победитель гран-при Бразилии Джордж Рассел
На втором месте финишировал напарник Рассела Льюис Хэмилтон, а на третьем – представитель Феррари Карлос Сайнс.
На старте гонки произошло столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Однако они смогли продолжить гонку, хотя нидерландский гонщик получил штраф в 5 секунд. В итоге Макс финишировал на шестом месте.
Видео аварии Хэмилтона и Ферстаппена
Прекрасную гонку провел Фернандо Алонсо. Пилот Альпин стартовал 17-м, а финишировал на 5-м месте.
В общем зачете продолжается борьба за второе место. Шарль Леклер сумел догнать Серехио Переса – у обоих пилотов по 290 очков.
Общий зачет Формулы-1 после гран-при Бразилии-2022
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429
- 2. Шарль Леклер (Феррари) – 290
- 3. Серхио Перес (Ред Булл) – 290
- 4. Джордж Расселл (Мерседес) – 265
- 5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 240
Благодаря победе в Бразилии Мерседес сумел сократить отставание от Феррари в битве за второе место. Теперь их разделяет всего 19 баллов.
Кубок конструкторов
- 1. Ред Булл – 719
- 2. Феррари – 524
- 3. Мерседес – 505
- 4. Альпин – 167
- 5. Макларен – 148