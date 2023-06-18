Повна домінація Ред Булл: Макс Ферстаппен виграв гран-прі Канади, черговий подіум Алонсо

Австрійська команда стала переможцем на всіх етапах Формули-1 у цьому сезоні. Її ж лідер продовжує впевнено наближатись до третього поспіль чемпіонського титулу.

У сезоні-2023 Формули-1 завершився вже восьми гран-прі. Пройшов він у Канаді на автодромі Жиля Вільньова у Монреалі, пише 24 канал.

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Цього сезону Ред Булл беззаперечно домінує над іншими командами. Австрійський концерн здобув перемоги на всіх минулих семи етапах. Не стало виключенням і гран-прі Канади.

Ферстаппен не залишає шансів конкурентам

Кваліфікацію та гонку впевнено виграв чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен. Нідерландець випередив Фернандо Алонсо на 9,5 секунд та здобув шосту перемогу у сезоні.

Сам же пілот Астон Мартін вшосте піднявся на подіум. Наприкінці гонки на іспанця насідав Льюїс Хемілтон, але семиразовому чемпіону "королівських перегонів" довелось задовольнитись третьою сходинкою.

Результати гран-прі Канади:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +9,5 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +14,1 Шарль Леклер (Феррарі) +18,6 Карлос Сайнс (Феррарі) +21,5 Серхіо Перес (Ред Булл) +51,0 Александер Албон (Вільямс) +1:00,8 Естебан Окон (Альпін) +1:01,6 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:04,4 Валлтері Боттас (Альфа Ромео) +1:04,4

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Макс іде до третього чемпіонства

Черговий успіх Ферстаппена дозволив йому ще більше закріпити своє лідерство у загальному заліку. Його головний переслідувач та партнер по Ред Булл Серхіо Перес фінішував у Канаді лише шостим, хоч і проїхав найшвидше коло.

Мексиканець відстав від Макса аж на 69 балів і при цьому підпустив до себе Алонсо. А ось пілоти Феррарі продовжують провалювати сезон, взявши на двох лише один подіум в сезоні.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: