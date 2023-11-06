Черговий успіх Ферстаппена, божевільна дуель Алонсо і Переса: підсумки гран-прі Бразилії – відео

Голандський пілот продовжує знищувати суперників у цьому сезоні "королівських перегонів". Натомість його партнер по Ред Булл майже вирвав собі третю сходинку.

У бразильському Сан-Паулу відбувся 20-ий гран-прі Формули-1 у сезоні-2023. Чемпіон вже відомий, ще на початку жовтня в Катарі титул собі забезпечив Макс Ферстаппен, пише 24 канал.

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Неймовірна дуель Переса та Алонсо

Втім це не зупинило пілота Ред Булл. Голандець виграв гран-прі Техасу, а тепер йому не було рівних і у Бразилії. Макс взяв кваліфікацію та без проблем виграв гонку, обійшовши Лендо Норріса на 8,2 секунди.

А ось третє місце у гарячій дуелі розіграли Фернандо Алонсо та Серхіо Перес. Перший лідирував до 60 кола, але мексиканець зміг його обійти. Втім Фернандо всього за коло повернув собі третю сходинку.

Відео фінішу Переса та Алонсо:

У підсумку до фінішу пілоти приїхали з різницею всього 0,053 секунди на користь Алонсо. Також варто відзначити низьку позицію Гемілтона (8), вже п'ятий за сезон виліт Леклера та потрапляння двох пілотів Альпін в очки.

Результати гран-прі Мексики:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лендо Норріс (Макларен) +8,3 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +34,1 Серхіо Перес (Ред Булл) +34,2 Ленс Стролл (Астон Мартін) +40,8 Карлос Сайнс (Феррарі) +50,1 П'єр Гаслі (Альпін) +56,0 Льюїс Гемілтон (Мерседес) +1:02,8 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:09,8 Естебан Окон (Альпін) +1 коло

Нові рекорди Макса

Для Ферстаппена це вже аж 17-та перемога у 20-ти етапах цього сезону. Цим він ще більше покращив свій же рекорд за кількістю перемог в сезоні. При цьому Макс виграв вже 52 гонку в кар'єрі та обійшов за цим показником Алена Проста. Попереду лише троє:

Льюїс Гемілтон – 103 Міхаель Шумахер – 91 Себастьян Феттель – 53

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У загальній таблиці пілотів залишається актуальною боротьба за 2-3 місця, в якій Перес та Гемілтон дають суперникам шанси. Наступний гран-прі, передостанній, пройде 18 листопада у Лас-Вегасі.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: