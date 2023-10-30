У Формулі-1 підійшов до завершення 19-ий гран-прі, який прийняв автодром у Мексиці. За три гонки до фінішу чемпіон вже відомий, Макс Ферстаппен втретє виграв загальний залік, пише 24 канал.
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Провал Переса вдома
Втім голандського пілота це не зупинило від подальших перемог. На етапі у Мехіко гонщик Ред Булл стартував з третього місця, але вже у першому повороті вийшов в лідери та не віддавав це звання до самого фінішу.
А ось його партнер по команді Серхіо Перес, для якого гран-прі було домашнім, виступив невдало. Мексиканець починав з 5 місця та зробив прорив на старті, але пізніше жорстко зіткнувся із Шарлем Леклером та вилетів.
Результати гран-прі Мексики:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседес) +13,9
- Шарль Леклер (Феррарі) +23,1
- Карлос Сайнс (Феррарі) +27,1
- Лендо Норріс (Макларен) +33,3
- Джордж Расселл (Мерседес) +41,0
- Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) +41,5
- Оскар Піастрі (Макларен) +43,1
- Алекс Албон (Вільямс) +48,5
- Естебан Окон (Альпін) +1:02,9
Побив свій рекорд
Для Ферстаппена це вже 16-та перемога у 19-ти гонках сезону-2023. За цим показником Макс встановив рекорд всієї Формули-1, адже раніше жоден пілот не вигравав більше за рік.
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При цьому попередній рекорд також належав Ферстаппену, який у минулому сезоні (2022) взяв 15 етапів. Загалом же для Макса це 51 перемога в Формулі-1. За цим показником голандець зрівнявся із Аленом Простом. Більше перших місць мають:
- Льюїс Гемілтон – 103
- Міхаель Шумахер – 91
- Себастьян Феттель – 53
Що стосується цього сезону, то виліт Серхіо Переса та Фернандо Алонсо загострили боротьбу за 2-3 підсумкові місця. Наступний етап Формули-1 пройде вже наступних вихідних у Бразилії на автодромі "Інтерлагос" в Сан-Паулу.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 491
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 240
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 220
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 183
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 183
- Лендо Норріс (Макларен) – 169
- Шарль Леклер (Феррарі) – 166
- Джордж Расселл (Мерседес) – 151
- Оскар Піастрі (Макларен) – 87
- П'єр Гаслі (Альпін) – 56