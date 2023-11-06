В бразильском Сан-Паулу состоялся 20-й гран-при Формулы-1 в сезоне-2023. Чемпион уже известен, еще в начале октября в Катаре титул себе обеспечил Макс Ферстаппен, пишет 24 канал.

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Невероятная дуэль Переса и Алонсо

Впрочем, это не остановило пилота Ред Булл. Голландец выиграл гран-при Техаса, а теперь ему не было равных и в Бразилии. Макс взял квалификацию и без проблем выиграл гонку, обойдя Лэнда Норриса на 8,2 секунды.

А вот третье место в горячей дуэли разыграли Фернандо Алонсо и Серхио Перес. Первый лидировал до 60 круга, но мексиканец смог его обойти. Впрочем, Фернандо всего за круг вернул себе третье место.

Видео финиша Переса и Алонсо:

В итоге к финишу пилоты приехали с разницей всего в 0,053 секунды в пользу Алонсо. Также стоит отметить низкую позицию Хэмилтона (8), уже пятый за сезон вылет Леклера и попадание двух пилотов Альпин в очки.

Результаты гран-при Мексики:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лэндо Норрис (Макларен) +8,3 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +34,1 Серхио Перес (Ред Булл) +34,2 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +40,8 Карлос Сайнс (Феррари) +50,1 Пьер Гасли (Альпин) +56,0 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1:02,8 Юки Цунода (Альфа Таури) +1:09,8 Эстебан Окон (Альпин) +1 круг

Новые рекорды Макса

Для Ферстаппена это уже 17-я победа в 20-ти этапах этого сезона. Этим он еще больше улучшил свой рекорд по количеству побед в сезоне. При этом Макс выиграл уже 52 гонки в карьере и обошел по этому показателю Алена Проста. Впереди только трое:

Льюис Хэмилтон – 103 Михаэль Шумахер – 91 Себастьян Феттель – 53

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В общей таблице пилотов остается актуальной борьба за 2-3 места, в которой Перес и Хэмилтон дают соперникам шансы. Следующий гран-при, предпоследний, пройдет 18 ноября в Лас-Вегасе.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: