Ред Булл здає позиції у Формулі-1: Ферстаппен вперше програв гран-прі Нідерландів
Пілот Ред Булл не зміг нав'язати боротьбу Лендо Норрісу на домашньому для себе гран-прі. Тим не менше Ферстаппен все одно залишається впевненим лідером.
Після місячної паузи відновився сезон-2024 у перегонах класу Формула-1. До кінця липня організатори провели 14 етапів, а довга пауза перервалась гран-прі Нідерландів, пише 24 Канал.
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Макс здає позиції
Етап вперше повернувся у розклад у 2021-му після більш ніж 30-річної паузи. З тих пір три гонки поспіль в Зандвоорті тріумфував місцевий гонщик Макс Ферстаппен.
Пілот Ред Булл був і фаворитом у звітному гран-прі, хоча у кваліфікації Макс поступився Лендо Норрісу. Проте на самому етапі пілот Макларена не дав ані шансу Ферстаппену.
Лендо випередив конкурента у боротьбі за чемпіонства більш ніж на 22 секунди та перервав його переможну серію в Нідерландах. У топ-трійку залетів гонщик Феррарі Шарль Леклер, який стартував аж шостим.
Результати гран-прі Нідерландів-2024:
- Лендо Норріс (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896
- Шарль Леклер (Феррарі) +25,439
- Оскар Піастрі (Макларен) +27,337
- Карлос Сайнс (Феррарі) +32,137
- Серхіо Перес (Ред Булл) +39,542
- Джордж Расселл (Мерседес) +44,617
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) +49,599
- П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
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Макларен наступає на п'яти
Перемога разом з найшвидшим колом дозволила Норрісу трохи скоротити відстань від Ферстаппена. Втім ця різниця все одно зберігається чималою – аж 70 очок.
Крім того, Мерседес та Феррарі ще зменшили гандикап від Ред Булл. Наступна гонка пройде вже за тиждень в італійській Монці, що дає надії Феррарі на успішні показники.
Індивідуальний залік пілотів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295
- Лендо Норріс (Макларен) – 225
- Шарль Леклер (Феррарі) – 192
- Оскар Піастрі (Макларен) – 179
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 172
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 154
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 139
- Джордж Расселл (Мерседес) – 122
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 50
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24