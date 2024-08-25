Ред Булл здає позиції у Формулі-1: Ферстаппен вперше програв гран-прі Нідерландів

25 серпня 2024, 22:12
Читать новость на русском
Автор: Анатолій Дерека

Пілот Ред Булл не зміг нав'язати боротьбу Лендо Норрісу на домашньому для себе гран-прі. Тим не менше Ферстаппен все одно залишається впевненим лідером.

Після місячної паузи відновився сезон-2024 у перегонах класу Формула-1. До кінця липня організатори провели 14 етапів, а довга пауза перервалась гран-прі Нідерландів, пише 24 Канал.

До теми Скандал на користь Гемілтона: переможця гран-прі з Формули-1 дискваліфікували через вагу

Макс здає позиції

Етап вперше повернувся у розклад у 2021-му після більш ніж 30-річної паузи. З тих пір три гонки поспіль в Зандвоорті тріумфував місцевий гонщик Макс Ферстаппен.

Пілот Ред Булл був і фаворитом у звітному гран-прі, хоча у кваліфікації Макс поступився Лендо Норрісу. Проте на самому етапі пілот Макларена не дав ані шансу Ферстаппену.

Лендо випередив конкурента у боротьбі за чемпіонства більш ніж на 22 секунди та перервав його переможну серію в Нідерландах. У топ-трійку залетів гонщик Феррарі Шарль Леклер, який стартував аж шостим.

Результати гран-прі Нідерландів-2024:

  1. Лендо Норріс (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +22,896
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +25,439
  4. Оскар Піастрі (Макларен) +27,337
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) +32,137
  6. Серхіо Перес (Ред Булл) +39,542
  7. Джордж Расселл (Мерседес) +44,617
  8. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +49,599
  9. П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
  10. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло

Читайте також "Нехай йдуть у дупу": чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зірвався на журналістах через критику

Макларен наступає на п'яти

Перемога разом з найшвидшим колом дозволила Норрісу трохи скоротити відстань від Ферстаппена. Втім ця різниця все одно зберігається чималою – аж 70 очок.

Крім того, Мерседес та Феррарі ще зменшили гандикап від Ред Булл. Наступна гонка пройде вже за тиждень в італійській Монці, що дає надії Феррарі на успішні показники.

Індивідуальний залік пілотів:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295
  2. Лендо Норріс (Макларен) – 225
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 192
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 179
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 172
  6. Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 154
  7. Серхіо Перес (Ред Булл) – 139
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 122
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 50
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24