Ред Булл нарощує відрив: турнірне становище Формули-1 після гран-прі Азербайджана
Серхіо Перес провів дуже успішний етап у Баку, вигравши спринт та гонку. Втім мексиканець залишився другим у загальному заліку, поступаючись Максу Ферстаппену шістьма балами.
Після перерви майже у місяць відновився сезон у Формулі-1. У неділю, 30 квітня, пройшов перший вуличний гран-прі сезону в Баку (Азербайджан), пише 24 канал.
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Вперше цього року поул дістався не пілоту Ред Булл. З першого рядка стартував гонщик Феррарі Шарль Леклер. Втім під час самої гонки представники австрійської команди взяли реванш.
Спочатку Серхіо Перес виграв спринт. А пізніше мексиканець став переможцем і самого гран-прі Азербайджана. Він зміг на 2,1 секунди випередити чинного чемпіона та партнера по команді Макса Ферстаппена. А ось Леклер задовольнився третьою позицією.
Результати гран-прі Азербайджану:
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,1
- Шарль Леклер (Феррарі) +21,2
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +22,0
- Карлос Сайнс (Феррарі) +45,4
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +46,1
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +51,6
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:14,2
- Лендо Норріс (Макларен) +1:20,3
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:23,8
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Таким чином, після чотирьох етапів пілоти Ред Булл ще більше наростили відрив від переслідувачів. Лідером є Макс Ферстаппен, який цього сезону не опускався нижче другого місця.
Серхіо Перес розташувався у шести балах позаду. Топ-трійку замикає дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з Астон Мартін. Його відставання від Ферстаппена становить 33 бали.
Індивідуальний залік:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 93
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 87
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 60
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 48
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 34
- Шарль Леклер (Феррарі) – 28
- Джордж Расселл (Мерседес) – 28
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 27
- Лендо Норріс (Макларен) – 10
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 6