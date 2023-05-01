Ред Булл нарощує відрив: турнірне становище Формули-1 після гран-прі Азербайджана

1 травня 2023, 21:24
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Серхіо Перес провів дуже успішний етап у Баку, вигравши спринт та гонку. Втім мексиканець залишився другим у загальному заліку, поступаючись Максу Ферстаппену шістьма балами.

Після перерви майже у місяць відновився сезон у Формулі-1. У неділю, 30 квітня, пройшов перший вуличний гран-прі сезону в Баку (Азербайджан), пише 24 канал.

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Вперше цього року поул дістався не пілоту Ред Булл. З першого рядка стартував гонщик Феррарі Шарль Леклер. Втім під час самої гонки представники австрійської команди взяли реванш.

Спочатку Серхіо Перес виграв спринт. А пізніше мексиканець став переможцем і самого гран-прі Азербайджана. Він зміг на 2,1 секунди випередити чинного чемпіона та партнера по команді Макса Ферстаппена. А ось Леклер задовольнився третьою позицією.

Результати гран-прі Азербайджану:

  1. Серхіо Перес (Ред Булл)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,1
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +21,2
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +22,0
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) +45,4
  6. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +46,1
  7. Ленс Стролл (Астон Мартін) +51,6
  8. Джордж Расселл (Мерседес) +1:14,2
  9. Лендо Норріс (Макларен) +1:20,3
  10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:23,8

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Таким чином, після чотирьох етапів пілоти Ред Булл ще більше наростили відрив від переслідувачів. Лідером є Макс Ферстаппен, який цього сезону не опускався нижче другого місця.

Серхіо Перес розташувався у шести балах позаду. Топ-трійку замикає дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з Астон Мартін. Його відставання від Ферстаппена становить 33 бали.

Індивідуальний залік:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 93
  2. Серхіо Перес (Ред Булл) – 87
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 60
  4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 48
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 34
  6. Шарль Леклер (Феррарі) – 28
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – 28
  8. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 27
  9. Лендо Норріс (Макларен) – 10
  10. Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 6
Автор: Анатолій Дерека