Після перерви майже у місяць відновився сезон у Формулі-1. У неділю, 30 квітня, пройшов перший вуличний гран-прі сезону в Баку (Азербайджан), пише 24 канал.

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Вперше цього року поул дістався не пілоту Ред Булл. З першого рядка стартував гонщик Феррарі Шарль Леклер. Втім під час самої гонки представники австрійської команди взяли реванш.

Спочатку Серхіо Перес виграв спринт. А пізніше мексиканець став переможцем і самого гран-прі Азербайджана. Він зміг на 2,1 секунди випередити чинного чемпіона та партнера по команді Макса Ферстаппена. А ось Леклер задовольнився третьою позицією.

Результати гран-прі Азербайджану:

Серхіо Перес (Ред Булл) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,1 Шарль Леклер (Феррарі) +21,2 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +22,0 Карлос Сайнс (Феррарі) +45,4 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +46,1 Ленс Стролл (Астон Мартін) +51,6 Джордж Расселл (Мерседес) +1:14,2 Лендо Норріс (Макларен) +1:20,3 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:23,8

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Таким чином, після чотирьох етапів пілоти Ред Булл ще більше наростили відрив від переслідувачів. Лідером є Макс Ферстаппен, який цього сезону не опускався нижче другого місця.

Серхіо Перес розташувався у шести балах позаду. Топ-трійку замикає дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо з Астон Мартін. Його відставання від Ферстаппена становить 33 бали.

Індивідуальний залік:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 93 Серхіо Перес (Ред Булл) – 87 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 60 Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 48 Карлос Сайнс (Феррарі) – 34 Шарль Леклер (Феррарі) – 28 Джордж Расселл (Мерседес) – 28 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 27 Лендо Норріс (Макларен) – 10 Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 6

Варто знати. Наступний гран-прі Формули-1 пройде вже за тиждень, 7 червня. Це буде дебютний етап в Маямі, який стане другим вуличним поспіль.