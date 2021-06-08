Нова форма збірної України надійшла у продаж: ціна та де купити

Збірна України з футболу представила новий дизайн форми, який викликав чималий резонанс. Тепер нову форму збірної України може купити кожен охочий.
Форму для збірної України виготовляє іспанська компанія Joma. 8 червня вона надійшла у продаж на сайті виробника. Вона доступну у всіх трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. Ціна – 1888 гривень.
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У Києві її можна купити у двох магазинах – Joma (б-р Дружби Народів, 21) та Sport Hunter (вул. Електротехнічна, 44-б).
У Joma запевнили, що на всіх футболках і далі буде присутній напис "Слава Україні!". Однак вболівальники можуть собі замовити нанесення номеру та прізвища, але це займе час – до двох днів.
Ще перед тим, як форма офіційно надійшла у продаж в магазинах Joma, її почали продавати в "Епіцентрі", який є спонсором збірної України. При цьому там форма коштує дешевше – 1857 гривень.
Нова форма збірної України
- 6 червня була представлена нова форма збірної України. Особливістю стало те, що спереду був нанесений контур України, включно з окупованими Кримом та Донбасом. А на спині напис "Слава Україні!" та "Героям слава!" на звороті.
- Такий дизайн форми викликав шквал критики в Росії, де місцеві депутати та чиновники почали вимагати в УЄФА заборонити цю форму.
- Однак в УЄФА заявили, що форма збірної України була погоджена для використання на Євро-2020. Відтак нічого забороняти вони не будуть.
- В Росії вже заявили, що за використання нової форми збірної може загрожувати до 5 років ув'язнення.
- Збірна України вже провела перший матч у новій формі. І розгромила збірну Кіпру в товариському матчі.