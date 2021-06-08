Нова форма збірної України надійшла у продаж: ціна та де купити

Збірна України з футболу представила новий дизайн форми, який викликав чималий резонанс. Тепер нову форму збірної України може купити кожен охочий.

Форму для збірної України виготовляє іспанська компанія Joma. 8 червня вона надійшла у продаж на сайті виробника. Вона доступну у всіх трьох варіантах – жовтому, синьому та білому. Ціна – 1888 гривень.

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У Києві її можна купити у двох магазинах – Joma (б-р Дружби Народів, 21) та Sport Hunter (вул. Електротехнічна, 44-б).

У Joma запевнили, що на всіх футболках і далі буде присутній напис "Слава Україні!". Однак вболівальники можуть собі замовити нанесення номеру та прізвища, але це займе час – до двох днів.

Ще перед тим, як форма офіційно надійшла у продаж в магазинах Joma, її почали продавати в "Епіцентрі", який є спонсором збірної України. При цьому там форма коштує дешевше – 1857 гривень.

Нова форма збірної України