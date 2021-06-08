У якій формі гратиме наша збірна у цьому матчі – вирішили остаточно напередодні, і довго не думали. На поле українці вийшли у жовтому комплекті нової форми.

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Перший матч збірної України у новій формі – відбувся

В чому її особливість?

  • По-перше, вона красива.
  • По-друге, фартова – свій перший матч у ній українці виграли, причому забили більше, ніж у будь-якій з ігор за попередні 2 роки.

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Ще раз нагадаємо, що матч закінчився більш ніж успішно для України

  • Наші хлопці розгромили кіпріотів з рахунком 4:0.
  • Голи забивали Андрій Ярмоленко на 37 хвилині (з пенальті після вилучення Панайоту за фол останньої надії), Олександр Зінченко на 45 (також із пенальті), Роман Яремчук на 59, і ще раз Ярмоленко – на 65.

Відтак із натхненням чекаємо на перший матч Євро-2020 для України – 13 червня ми зіграємо з Нідерландами.

І насамкінець – цікаве спостереження від журналіста 24 каналу. Від самісінького серця!

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