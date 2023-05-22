Дорога іграшка: клуб УПЛ припинить існування та не дограє чемпіонат
Джерело:Футбол 2.0
ФК Львів програв свій 10-й матч поспіль в чемпіонаті УПЛ та втратив шанси залишитися в еліті. Керівництво клубу вибрало радикальний метод вирішення проблеми.
У львівському дербі "синьо-золоті леви" поступилися Руху (0:2) та гарантували собі путівку в Першу лігу. Проте власники клубу ФК Львів вирішили закрити проєкт.
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1 червня ФК Львів припинить існування
За інформацією програми "Футбол ТІМЕ", президент клубу Богдан Копитко з 1 червня припиняє фінансування команди. Гравців та тренерський штаб Львова попросили забрати всі речі з бази.
Вже залишив команду почесний віцепрезидент клубу Олексій Боровиков, який був покликаний рятувати Львів від вильоту. Він повернувся до США, оскільки має громадянство цієї держави.
У чемпіонаті України Львову залишилося зіграти два матчі: з Чорноморцем (25 травня) та Інгульцем (29 травня). На поєдинок з Колосом (3 червня) команда вже не поїде.
Шлях на дно "синьо-золотих левів"
- Нагадаємо, що ФК Львів завершив перше коло сезону 2022/23 на останній сходинці таблиці.
- У зимове трансферне вікно клуб підписав 14 нових гравців з прицілом залишитися в УПЛ, а в наступному чемпіонаті боротися за єврокубки.
- Після трьох зіграних матчів Львів набрав 4 очки, але керівництво несподівано замінило на тренерському містку Олега Дулуба на Анатолія Безсмертного.
- У підсумку команда програла 10 поспіль матчів та втратила місце в еліті.
- Першим залишив команду Олексій Дитятьєв, який достроково розірвав контракт.