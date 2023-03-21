"Леви" не довго оплакували відставку Олега Дулуба, який очолював команду протягом 1,5 року. На його місце головного тренера Львова прийшов Анатолій Безсмертний.

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Новий-старий коуч

У вівторок, 21-го березня, на заміській базі у Брюховичах колективу "містян" представили нового наставника. Ним став український фахівець Анатолій Безсмертний. Новоспеченому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк.

Цікаво, що Безсмертний був головним наставником Львова з березня по серпень 2021 року, а під його керівництвом "леви" провели 16 матчів у яких здобули 5 перемог, 4 нічиїх та 7 поразок, що привело до звільнення фахівця з посади. Останньою командою, яку тренував Безсмертний був Альянс з Липової Долини. Український фахівець не очолював команди елітного дивізіону, оскільки раніше він керував Вікторією, Черкащиною, Поліссям, Полтавою та Сумами.

"Містяни" у поточному сезоні