"Леви" не довго оплакували відставку Олега Дулуба, який очолював команду протягом 1,5 року. На його місце головного тренера Львова прийшов Анатолій Безсмертний.
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Новий-старий коуч
У вівторок, 21-го березня, на заміській базі у Брюховичах колективу "містян" представили нового наставника. Ним став український фахівець Анатолій Безсмертний. Новоспеченому головному тренеру допомагатиме Роман Пахолюк.
Цікаво, що Безсмертний був головним наставником Львова з березня по серпень 2021 року, а під його керівництвом "леви" провели 16 матчів у яких здобули 5 перемог, 4 нічиїх та 7 поразок, що привело до звільнення фахівця з посади. Останньою командою, яку тренував Безсмертний був Альянс з Липової Долини. Український фахівець не очолював команди елітного дивізіону, оскільки раніше він керував Вікторією, Черкащиною, Поліссям, Полтавою та Сумами.
"Містяни" у поточному сезоні
- Наразі Безсмертний має усі шанси продовжити свою тенденцію очолювати команди з чемпіонатів нижчого класу.
- Все через те, що Львів замикає турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, претендуючи на пряме пониження у класі.
- "Леви" мають у активі 13 очок, після 17 зіграних матчів.
- До того ж, Львів у зимове трансферне вікно організував перехід відразу 14 нових футболістів, а 10 з них вийшли у основі у першому ж матчі.