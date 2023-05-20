На 32-й хвилині зустрічі Герич вивів Львів уперед 0:1. На перерву команди пішли за мінімального рахунку на користь гостей, пише 24 Канал.

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ММА на футбольному полі

По екватору другого тайму рухівці зрівняли цифри на табло завдяки голу Столярчука. Вже здавалось, що львівське дербі закінчиться мировою 1:1, але доля переможця матчу визначилась вже у компенсований до поєдинку час.

На 90+7 хвилині футболіст Львова намагався вибити м'яч через себе біля власних воріт, але зробив це вкрай незграбно. М'яч влучив йому у руку, тому суддя без вагань вказав на 11 метрів.

Гості намагались переконати арбітра матчу, аби той змінив своє рішення, адже момент був розмитий, а м'яч міг влучити не в руку, а живіт. Але після поради від лайнсмена залишив свій вердикт без змін. Тоді на поле вийшов хтось із розлючених уболівальників та у стилі Олександр Усика вдарив у живіт головного арбітра поєдинку. Суддя сміливо прийняв удар та навіть не присів на газон, а продовжив свою роботу.

Цікаво, що ніхто не втрутився в епізод. Фанат собі спокійно дійшов до штрафного Львова та після удару вийшов за межі поля у компанії гравців Руха.

Відео моменту гри рукою у штрафному Львова

11-метровий удар взявся виконувати Бойко та не прогадав – 2:1, Рух вирвав перемогу у Львова в компенсований до поєдинку час.

Після реалізованого пенальті судді добряче словесно дісталось від футболістів та тренерського штабу Львова, поки гравців Руха святкували чергову перемогу. Юніори Руху збільшили свою серію до 38 матчів без поразок у чемпіонаті України.

Поліція була змушена втрутитись в епізод, аби суддівська бригада не стала жертвою обурених представників Львова.

Після поєдинку пресслужба Руху ще раз виклала відео моменту та заявила у стилі "невже не видно, що це 100-відсоткова гра рукою".

Відеоогляд матчу Рух – Львів