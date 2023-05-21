Рух – Львів 2:0

Гол: Сімінін (авт.), 75, Руніч, 84

Рух та Львів провели зустріч, в рамках 27-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "жовто-чорні". Команди все ще перебувають у зоні вильоту, пише 24 Канал.

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Перші втрати

Рух все ще плекає надії залишитися в еліті українського футболу, а от Львів, який практично втратив усі шанси зберегти прописку в УПЛ, все одно дав бій вмотивованій команді. Раніше ходили чутки, що "золоті леви" навіть не будуть виставляти основний склад на гру з "жовто-чорними", проте Львів відповідально поставився до матчу.

Варто зазначити, що захисник Маріуполя та "Азовсталі" прикордонник Павло Піковець відкрив матч Української Прем‘єр-Ліги.

Відео старту матчу:

Перший тайм команди, які знаходяться на низу турнірної таблиці чемпіонаті України, провели не видовищний від слова взагалі. Львівські колективи не передали тієї атмосфери дербі, обмінявшися одинокими небезпечними моментами в дебюті зустрічі. Можливо, через те, що в складі Руху був відсутній лідер атаки "жовто-чорних" Климчук, який дивився матч з трибун.

Вже в другому таймі Рух взяв ініціативу в свої руки, проте така перевага не дала жодному результату "жотвто-чорним". "Золоті леви" в свою чергу спостерігали за грою, не створюючи моментів. Львів просто чека фінального свистка.

Проте навіть за такої інертної гри Руху вдалося відкрити рахунок в матчі, а якщо конкретніше то гол на користь "жовто-чорних" забив саме футболіст Львову. На 75-ій хвилині матчу Рух провів швидку атаку, яку розвинув Руніч. півзахисник віддав передачу в карний майданчик суперника, де м'яч не прийняв Квасниця, проте за його спиною находився гравець Львова Сімінін, який майже з 16-и метрів перевів м'яч у власні ворота.

Руху вдалося згодом ще й закріпити свою перевагу. На 84-ій хвилині матчу той самий Руніч, який вийшов на заміну, знову зробив результат. Півзахисник Руха протягнув м'яч по фланзі, змістився в карний майданчик "левів" та пробив по воротах, проте його удар спершу нівелював Рибка, та от з другої спроби Руніч не схибив, 2:0.

Таким чином, Рух все ще залишається в зоні вильоту, посівши 13-у сходинку УПЛ (27 балів), проте в Інгульця, який посідає 12-е місце, така сама кількість очок. Львів через нинішню поразку вилітає з УПЛ та решту матчів сезону гратиме просто формально.