Ребрендинг задля миру: Кривбас закликає Німеччину надати Україні танки

Криворізький клуб тимчасово змінив свій логотип. Таким чином Кривбас закликає Німеччину допомогти Україні у війні проти Росії.

Кривбас змінив кольори свого логотипу на леопардовий принт на чорному тлі. Таким чином Кривбас підтримав акцію, спрямовану на заклик Німеччини надати Україні танки Leopard2.

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Кривбас змінив логотипи своєї жіночої команди, а також юнацької академії. Для команд УПЛ тимчасові зміни логотипів – не новинка. Нещодавно українські колективи переробляли свої лого на принт з кавуном в честь звільнення Херсона.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини таки прийняв рішення відправити в Україну необхідну війскову техніку у вигляді танків Leopard2.



Тимчасовий логотип Кривбаса/інстаграм-сторінка криворізького клубу