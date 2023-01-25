Кривбасс изменил цвет своего логотипа на леопардовый принт на черном фоне. Таким образом, Кривбасс поддержал акцию, направленную на призыв Германии предоставить Украине танки Leopard2.

Достойно внимания Экскапитан "сине-желтых", который "кормил великую Россию", не вернется в Украину

Кривбасс сменил логотипы своей женской команды, а также юношеской академии. Для команд УПЛ временные смены логотипов – не новинка. Недавно украинские коллективы переделывали свои лого в принт с арбузом в честь освобождения Херсона.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии принял решение отправить в Украину необходимую военную технику в виде танков Leopard2.



Временный логотип Кривбасса/инстаграм-страница криворожского клуба