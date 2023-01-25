Кривбас змінив кольори свого логотипу на леопардовий принт на чорному тлі. Таким чином Кривбас підтримав акцію, спрямовану на заклик Німеччини надати Україні танки Leopard2.

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Кривбас змінив логотипи своєї жіночої команди, а також юнацької академії. Для команд УПЛ тимчасові зміни логотипів – не новинка. Нещодавно українські колективи переробляли свої лого на принт з кавуном в честь звільнення Херсона.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини таки прийняв рішення відправити в Україну необхідну війскову техніку у вигляді танків Leopard2.



Тимчасовий логотип Кривбаса/інстаграм-сторінка криворізького клубу