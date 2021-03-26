З Фінляндією буде зовсім інша гра, – лідер збірної України Маліновський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився враженнями після нічиєї з Францією. На українську команду чекає зовсім інша гра у 2 турі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії.

Збірна України несподівано 24 березня змогла вирвати одне очко у стартовому матчі відбору на чемпіонат світу-2022 з Францією (1:1). Після повернення в України наші футболісти провели вечірнє тренування на НТК імені Віктора Баннікова у Києві.

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Враження від гри з Францією

Руслан Маліновський радіє, що команді вдалось добре розпочати відбірковий цикл. Однак півзахисник пригадав момент з передачею Романа Яремчука, яка могла вивести його сам на сам з голкіпером та вивести українську збірну вперед у рахунку.

"У нас були непогані моменти. Якби Роман Яремчук мені трохи сильніше дав уперед, я б міг практично вибігати із центра поля сам на сам. Нам потрібно працювати над цими дрібними моментами в завершальній фазі атаки. Якщо ми це покращимо, то зможемо створювати більше небезпеки поблизу чужих воріт", – заявив гравець Аталанти.

Непоступлива фінська збірна

У наступній зустрічі на підопічних Андрія Шевченка чекатиме поєдинок проти Фінляндії. Фінська збірна у першому матчі відбору зіграла у бойову нічию проти Боснії і Герцеговини (2:2). Наші футболісти проведуть протистояння на НСК "Олімпійський" у Києві.

Маліновський зізнався, що цей матч буде зовсім іншим, ніж гра проти французів. До слова, у стартовому поєдинку Руслан був одним з найкращих на полі у складі української команди. Він розділив третє місце разом з "динамівцем" Сергієм Сидорчуком за ефективністю гри у збірній проти Франції.

Попереду ще дві гри. Звичайно, потрібно відновитися. Тепер ми готуватимемося до Фінляндії, тому що це інша команда, яка гратиме зовсім інакше. Ми повинні підготуватися та правильно зіграти,

– підсумував футболіст України.

Матч 2-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 Україна – Фінляндія розпочнеться 28 березня о 21:45.