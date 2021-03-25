Захист збірної України діяв надійно у матчі проти Франції та приніс команді нічию у відборі на чемпіонат світу-2022. Оборонець Микола Матвієнко став найкращим гравцем у складі української збірної.

Україна доволі сенсаційно завершила матч внічию (1:1) проти Франції. Головний наставник Андрій Шевченко використав нову схему гри, яка принесла результат. Команда впевнено діяла в обороні та грала на контратаках, одна з яких принесла потрібний результат.

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Найкращий гравець України

Наша команда пішла на перерву за мінімальної переваги господарів поля у рахунку 1:0. Голом відзначився Антуан Грізманн. Після відпочинку українські футболісти спромоглись зрівняти рахунок. Щоправда, не без долі фарту. Завдяки грі оборони українці везуть додому одне очко.

Спеціалізований портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі. Найкращим футболістом зустрічі став автор першого голу у зустрічі Грізманн – 8.0. А от найвищі оцінки у складі української збірної віддали захиснику Миколі Матвієнку – 7.7.

Другу позицію посів фланговий захисник Віталій Миколенко – 6.9. А третє місце розділили між собою півзахисники Руслан Маліновський та Сергій Сидорчук – по 6.8.

Найменші оцінки у складах обох команд отримали голкіпер Франції Уго Льоріс (5.8) та півзахисники України Віктор Коваленко та Олександр Зубков, які вийшли на заміну – по 6.0.



Франція – Україна: оцінки гравців / Скриншот з WhoScored