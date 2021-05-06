Фінал Ліги чемпіонів несподівано можуть перенести: новий господар матчу

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 несподівано може отримати нового господаря. Вирішальний поєдинок можуть перенести зі Стамбула в англійський Бірмінгем.
Фінал Ліги чемпіонів в Англії?
Фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі може відбутися на території Англії. Про це повідомив кореспондент Sky Sports Роб Дорсетт.
До теми Манчестер Сіті та Челсі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів
За його інформацією, футбольний клуб Астон Вілла запропонував УЄФА свій домашній стадіон "Вілла Парк" у Бірмінгемі як альтернативний варіант проведення фіналу Ліги чемпіонів.
Повідомляється, що на "Вілла Парк" необхідно провести зміни в інфраструктурі, перш ніж провести вирішальний матч на цьому стадіоні.
Разом з тим, УЄФА налаштований провести фінал у Стамбулі.
- Фінал Ліги чемпіонів повинен відбутися 29 травня у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Ататюрк Олімп".
- Очікується, що відвідати фінал зможуть близько 25 тисяч людей. Обидва англійські клуби отримають по 4 тисячі квитків для своїх уболівальників на фінал.
- Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Натомість для Челсі це вже третій фінал. "Сині" здобули перемогу у 2012 році та зазнали поразки у 2008-у.