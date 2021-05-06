Фінал Ліги чемпіонів несподівано можуть перенести: новий господар матчу

6 травня 2021 , 13:44
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Джерело:

твітер Роба Дорсетта

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 несподівано може отримати нового господаря. Вирішальний поєдинок можуть перенести зі Стамбула в англійський Бірмінгем.

Фінал Ліги чемпіонів в Англії?

Фінал Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Челсі може відбутися на території Англії. Про це повідомив кореспондент Sky Sports Роб Дорсетт.

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За його інформацією, футбольний клуб Астон Вілла запропонував УЄФА свій домашній стадіон "Вілла Парк" у Бірмінгемі як альтернативний варіант проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що на "Вілла Парк" необхідно провести зміни в інфраструктурі, перш ніж провести вирішальний матч на цьому стадіоні.

Разом з тим, УЄФА налаштований провести фінал у Стамбулі.

  • Фінал Ліги чемпіонів повинен відбутися 29 травня у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Ататюрк Олімп".
  • Очікується, що відвідати фінал зможуть близько 25 тисяч людей. Обидва англійські клуби отримають по 4 тисячі квитків для своїх уболівальників на фінал.
  • Манчестер Сіті вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Натомість для Челсі це вже третій фінал. "Сині" здобули перемогу у 2012 році та зазнали поразки у 2008-у.
Автор: Михайло Гема