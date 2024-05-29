Пропустив третє тренування Реалу: чи зіграє Лунін у фіналі Ліги чемпіонів

У перший день літа визначиться переможець Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку зійдуться мадридський Реал та дортмундська Боруссія.

"Королівський клуб" посилено готується до 18-го у своїй історії фіналу в розіграші Ліги чемпіонів. На жаль, в останньому тренуванні не брав участь український голкіпер Андрій Лунін.

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Лунін перебуває в лазареті Реала

За інформацією іспанських ЗМІ, українець пропустив третє поспіль заняття. 25-річний воротар продовжує хворіти. Тож його участь у фіналі під великим питанням, оскільки до вирішального поєдинку залишилося два дні.

Раніше головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті повідомляв, що у Луніна температура. Втім італійський фахівець розраховує на українця.

Надійна гра Луніна в Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що на початку сезону травмувався основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа. Тож Андрій Лунін отримав можливість поборотися за місце у воротах.

Спочатку Анчелотті більше довіряв іспанцю Кепі Аррісабалазі. Тому на груповій стадії українець зіграв лише два матчі: проти Браги (2:0) та Наполі (4:2).

Проте вже на стадії плей-оф Лунін був незмінним голкіпером "Галактікос".

Український воротар зробив вирішальний внесок у підсумкову перемогу Реала над Манчестер Сіті. У серії пенальті Лунін двічі відбив удари гравців англійського клуба: від Бернарду Сілви та Матео Ковачича.

У півфінальних поєдинках проти Баварії теж зіграв український голкіпер. Тож було б цілком справедливо, якби саме Андрій стояв у воротах "вершкових" на "Вемблі".

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24 між Реалом Мадрид та Боруссією Дортмунд відбудеться у суботу, 1 червня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.