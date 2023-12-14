На звання найкращого футболіста 2023 року за версією ФІФА претендують троє номінантів: Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті / збірна Норвегії), Кіліан Мбаппе (ПСЖ / збірна Франції) та Ліонель Мессі (Інтер Маямі / збірна Аргентини). Ця нагорода відзначає найвидатніших виконавців за період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року.

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Коли оголосять найкращого гравця року за версією ФІФА

З попереднього списку з 12 кандидатів на премію The Best вибули Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Віктор Осімхен (Наполі), Деклан Райс (Вест Гем / Арсенал) та Марцело Брозович (Інтер / Аль-Наср).

Переможець премії The Best буде оголошений 15 січня 2024 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лондоні. Трьох фіналістів обрало міжнародне журі, до складу якого увійшли тренери та капітани національних збірних, футбольні журналісти та уболівальники, які голосували на офіційному сайті ФІФА.

Чинним володарем премії The Best від ФІФА є Ліонель Мессі. Загалом аргентинський форвард двічі ставав найкращим футболістом року (2019 та 2022).

Досягнення фіналістів