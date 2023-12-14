На звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА претендуют три номинанта: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе (ПСЖ / сборная Франции) и Лионель Месси (Интер Майами / сборная Аргентины). Эта награда отмечает самых выдающихся исполнителей за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
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Когда объявят лучшего игрока года по версии ФИФА
Из предыдущего списка из 12 кандидатов на премию The Best выбыли Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Хвича Кварацхелия (Наполи), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Родри (Манчестер Сити), Виктор Осимхен (Вест Хэм/Арсенал) и Марцело Брозович (Интер/Аль-Наср).
Победитель премии The Best будет объявлен 15 января 2024 года. Церемония награждения пройдет в Лондоне. Трех финалистов выбрало международное жюри, в состав которого вошли тренеры и капитаны национальных сборных, футбольные журналисты и болельщики, голосовавшие на официальном сайте ФИФА.
Действующим обладателем премии The Best от ФИФА является Лионель Месси. В целом аргентинский форвард дважды становился лучшим футболистом года (2019 и 2022).
Достижения финалистов
- Норвежский форвард Эрлинг Холанд вместе с Манчестер Сити в сезоне 2022/23 стал обладателем требла: Лиги чемпионов УЕФА, Премьер-лиги и Кубка Англии. Кроме клубных наград бомбардир завоевал кучу индивидуальных наград: "Золотую бутсу" Европы, "Золотую бутсу" АПЛ, а также редкое двойное звание "Игрока английской Премьер-лиги" и "Молодого игрока сезона".
- Прекрасными достижениями может похвастаться и Килиан Мбаппе. Блестящий форвард был назван лучшим игроком Лиги 1, а также выиграл звание лучшего бомбардира Лиги 1. Благодаря его усилиям ПСЖ получил восьмой титул чемпиона Франции за последние 11 лет.
- На их фоне несколько скромнее выглядят достижения Лионеля Месси. Аргентинец вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции и стал лучшим ассистентом Лиги 1. 36-летнего форварда включили в команду года чемпионата Франции. После переезда в США пополнил свою коллекцию трофеев Кубком лиг.