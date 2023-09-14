Вже за півтора місяці, 30 жовтня, стане відомий новий володар Золотого М'яча. Паралельно з цим ФІФА щороку проводить церемонію The Best, визначаючи найкращих представників футболу за останній рік.

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Кандидати The Best

Тим часом організація оголосила список номінантів на кожну з шести нагород. На головну премію найкращого гравця 2023 року претендують 12 виконавців, половина з яких має відношення до чинного переможця Ліги чемпіонів Манчестер Сіті:

  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
  • Родрі (Манчестер Сіті)
  • Ліонель Мессі (Інтер Маямі) перейшов влітку з ПСЖ
  • Віктор Осімхен (Наполі)
  • Хвіча Кварацхелія (Наполі)
  • Ілкай Гюндоган (Барселона) перейшов влітку з Манчестер Сіті
  • Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)
  • Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
  • Деклан Райс (Арсенал) перейшов влітку з Вест Хема
  • Марцело Брозович (Аль-Наср) перейшов влітку з Інтера

У свою чергу на нагороду найкращому тренеру року претендують п'ятеро спеціалістів: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Хаві Ернандес (Барселона), Лучано Спаллетті (збірна Італії, перейшов влітку з Наполі), Сімоне Індзагі (Інтер) та Анге Постекоглу (Тоттенхем, перейшов влітку з Селтіка).

П'ятірка претендентів на звання найкращого воротаря року виглядає так: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, перейшов влітку з Інтера), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Яссін Буну (Аль-Хіляль, перейшов влітку з Севільї), Едерсон Мораес (Манчестер Сіті) та Тібо Куртуа (Реал).

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Правила вибору

Проголосувати за своїх кандидатів любителі футболу можуть на сайті ФІФА. Голосування відкрите до 6 жовтня, а дата церемонії нагородження поки невідома.

До голосів фанатів також будуть додані голоси журналістів, тренерів та гравців з кожної країни ФІФА. Для оцінки виступу гравця чи тренера береться заліковий період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року. Тобто досягнення на ЧС-2022 не враховуються.

Жіночий футбол

Так само будуть визначені переможці The Best і в жіночому футболі. Заліковий період для гравчинь та тренерок – з 1 серпня 2022-го по 20 серпня 2023-го. Список кандидаток наступний:

Найкраща гравчиня:

  • Айтана Бонматі (Барселона)
  • Лінда Кайседо (Реал)
  • Рейчел Дейлі (Астон Вілла)
  • Кадідіату Діані (Ліон)
  • Кетлін Фурд (Арсенал)
  • Мері Фаулер (Манчестер Сіті)
  • Дженніфер Ермосо (Пачука)
  • Ліндсі Горан (Ліон)
  • Аманда Ілестедт (Арсенал)
  • Сальма Паральюело (Барселона)
  • Лорен Джеймс (Челсі)
  • Александер Грінвуд (Манчестер Сіті)
  • Сем Керр (Челсі)
  • Мапі Леон (Барселона)
  • Хіната Міядзава (Мінаві Сендай)
  • Кейра Волш (Барселона)

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Найкращий тренер:

  • Петер Герхардссон (збірна Швеції)
  • Емма Хейз (Челсі)
  • Джонатан Хіральдес (Барселона)
  • Саріна Вігман (збірна Англії)
  • Тоні Густавссон (збірна Австралії)

Найкраща голкіперка:

  • Анн-Катрін Бергер (Челсі)
  • Маккензі Арнольд (Вест Хем)
  • Каталіна Колл (Барселона)
  • Зекіра Мушович (Челсі)
  • Сандра Паньос Гарсія-Вільяміл (Барселона)
  • Крістіан Ендлер (Ліон)
  • Мері Ірпс (Манчестер Юнайтед)