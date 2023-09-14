Вже за півтора місяці, 30 жовтня, стане відомий новий володар Золотого М'яча. Паралельно з цим ФІФА щороку проводить церемонію The Best, визначаючи найкращих представників футболу за останній рік.
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Кандидати The Best
Тим часом організація оголосила список номінантів на кожну з шести нагород. На головну премію найкращого гравця 2023 року претендують 12 виконавців, половина з яких має відношення до чинного переможця Ліги чемпіонів Манчестер Сіті:
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)
- Родрі (Манчестер Сіті)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі) перейшов влітку з ПСЖ
- Віктор Осімхен (Наполі)
- Хвіча Кварацхелія (Наполі)
- Ілкай Гюндоган (Барселона) перейшов влітку з Манчестер Сіті
- Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)
- Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
- Деклан Райс (Арсенал) перейшов влітку з Вест Хема
- Марцело Брозович (Аль-Наср) перейшов влітку з Інтера
У свою чергу на нагороду найкращому тренеру року претендують п'ятеро спеціалістів: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Хаві Ернандес (Барселона), Лучано Спаллетті (збірна Італії, перейшов влітку з Наполі), Сімоне Індзагі (Інтер) та Анге Постекоглу (Тоттенхем, перейшов влітку з Селтіка).
П'ятірка претендентів на звання найкращого воротаря року виглядає так: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, перейшов влітку з Інтера), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Яссін Буну (Аль-Хіляль, перейшов влітку з Севільї), Едерсон Мораес (Манчестер Сіті) та Тібо Куртуа (Реал).
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Правила вибору
Проголосувати за своїх кандидатів любителі футболу можуть на сайті ФІФА. Голосування відкрите до 6 жовтня, а дата церемонії нагородження поки невідома.
До голосів фанатів також будуть додані голоси журналістів, тренерів та гравців з кожної країни ФІФА. Для оцінки виступу гравця чи тренера береться заліковий період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року. Тобто досягнення на ЧС-2022 не враховуються.
Жіночий футбол
Так само будуть визначені переможці The Best і в жіночому футболі. Заліковий період для гравчинь та тренерок – з 1 серпня 2022-го по 20 серпня 2023-го. Список кандидаток наступний:
Найкраща гравчиня:
- Айтана Бонматі (Барселона)
- Лінда Кайседо (Реал)
- Рейчел Дейлі (Астон Вілла)
- Кадідіату Діані (Ліон)
- Кетлін Фурд (Арсенал)
- Мері Фаулер (Манчестер Сіті)
- Дженніфер Ермосо (Пачука)
- Ліндсі Горан (Ліон)
- Аманда Ілестедт (Арсенал)
- Сальма Паральюело (Барселона)
- Лорен Джеймс (Челсі)
- Александер Грінвуд (Манчестер Сіті)
- Сем Керр (Челсі)
- Мапі Леон (Барселона)
- Хіната Міядзава (Мінаві Сендай)
- Кейра Волш (Барселона)
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Найкращий тренер:
- Петер Герхардссон (збірна Швеції)
- Емма Хейз (Челсі)
- Джонатан Хіральдес (Барселона)
- Саріна Вігман (збірна Англії)
- Тоні Густавссон (збірна Австралії)
Найкраща голкіперка:
- Анн-Катрін Бергер (Челсі)
- Маккензі Арнольд (Вест Хем)
- Каталіна Колл (Барселона)
- Зекіра Мушович (Челсі)
- Сандра Паньос Гарсія-Вільяміл (Барселона)
- Крістіан Ендлер (Ліон)
- Мері Ірпс (Манчестер Юнайтед)