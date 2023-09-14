ФІФА оголосила претендентів на премію The Best 2023: повний список номінантів

Вже незабаром головний футбольний орган світу визначить найкращих представників у чоловічому та жіночому футболі. Долучитись до обрання зірок можуть і вболівальники.

Вже за півтора місяці, 30 жовтня, стане відомий новий володар Золотого М'яча. Паралельно з цим ФІФА щороку проводить церемонію The Best, визначаючи найкращих представників футболу за останній рік.

До теми Роналду немає у списку вперше з 2003-го: France Football назвав претендентів на "Золотий мяч"

Кандидати The Best

Тим часом організація оголосила список номінантів на кожну з шести нагород. На головну премію найкращого гравця 2023 року претендують 12 виконавців, половина з яких має відношення до чинного переможця Ліги чемпіонів Манчестер Сіті:

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

(ПСЖ) Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Родрі (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) перейшов влітку з ПСЖ

(Інтер Маямі) перейшов влітку з ПСЖ Віктор Осімхен (Наполі)

(Наполі) Хвіча Кварацхелія (Наполі)

(Наполі) Ілкай Гюндоган (Барселона) перейшов влітку з Манчестер Сіті

(Барселона) перейшов влітку з Манчестер Сіті Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Деклан Райс (Арсенал) перейшов влітку з Вест Хема

(Арсенал) перейшов влітку з Вест Хема Марцело Брозович (Аль-Наср) перейшов влітку з Інтера

У свою чергу на нагороду найкращому тренеру року претендують п'ятеро спеціалістів: Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Хаві Ернандес (Барселона), Лучано Спаллетті (збірна Італії, перейшов влітку з Наполі), Сімоне Індзагі (Інтер) та Анге Постекоглу (Тоттенхем, перейшов влітку з Селтіка).

П'ятірка претендентів на звання найкращого воротаря року виглядає так: Андре Онана (Манчестер Юнайтед, перейшов влітку з Інтера), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Яссін Буну (Аль-Хіляль, перейшов влітку з Севільї), Едерсон Мораес (Манчестер Сіті) та Тібо Куртуа (Реал).

Читайте також Чемпіонат світу-2026: все, що треба знати про формат кваліфікації та фінальної частини

Правила вибору

Проголосувати за своїх кандидатів любителі футболу можуть на сайті ФІФА. Голосування відкрите до 6 жовтня, а дата церемонії нагородження поки невідома.

До голосів фанатів також будуть додані голоси журналістів, тренерів та гравців з кожної країни ФІФА. Для оцінки виступу гравця чи тренера береться заліковий період з 19 грудня 2022 року по 20 серпня 2023 року. Тобто досягнення на ЧС-2022 не враховуються.

Жіночий футбол

. ФІФА проводить церемонію The Best з 2016 року. За цей час двічі найкращим гравцем ставали Кріштіану Роналду, Роберт Левандовський та Ліонель Мессі. Ще одна нагорода дісталась Луці Модричу.

Так само будуть визначені переможці The Best і в жіночому футболі. Заліковий період для гравчинь та тренерок – з 1 серпня 2022-го по 20 серпня 2023-го. Список кандидаток наступний:

Найкраща гравчиня:

Айтана Бонматі (Барселона)

(Барселона) Лінда Кайседо (Реал)

(Реал) Рейчел Дейлі (Астон Вілла)

(Астон Вілла) Кадідіату Діані (Ліон)

(Ліон) Кетлін Фурд (Арсенал)

(Арсенал) Мері Фаулер (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Дженніфер Ермосо (Пачука)

(Пачука) Ліндсі Горан (Ліон)

(Ліон) Аманда Ілестедт (Арсенал)

(Арсенал) Сальма Паральюело (Барселона)

(Барселона) Лорен Джеймс (Челсі)

(Челсі) Александер Грінвуд (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Сем Керр (Челсі)

(Челсі) Мапі Леон (Барселона)

(Барселона) Хіната Міядзава (Мінаві Сендай)

(Мінаві Сендай) Кейра Волш (Барселона)

Варто знати Ворскла розгромила хорваток та опинилась за крок від виходу в групу жіночої Ліги чемпіонів

Найкращий тренер:

Петер Герхардссон (збірна Швеції)

(збірна Швеції) Емма Хейз (Челсі)

(Челсі) Джонатан Хіральдес (Барселона)

(Барселона) Саріна Вігман (збірна Англії)

(збірна Англії) Тоні Густавссон (збірна Австралії)

Найкраща голкіперка:

Анн-Катрін Бергер (Челсі)

(Челсі) Маккензі Арнольд (Вест Хем)

(Вест Хем) Каталіна Колл (Барселона)

(Барселона) Зекіра Мушович (Челсі)

(Челсі) Сандра Паньос Гарсія-Вільяміл (Барселона)

(Барселона) Крістіан Ендлер (Ліон)

(Ліон) Мері Ірпс (Манчестер Юнайтед)

. Саріна Вігман є триразовою переможницею премії The Best у номінації "найкращий тренер". Голандка перемагала у 2017, 2020 та 2022 роках, тоді як ще три рази (2018, 2019, 2021) опинялась у топ-трійці.