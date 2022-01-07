ФІФА суворо покарав клуб УПЛ та наклав трансферний бан

Палата з вирішення суперечок ФІФА винесла рішення щодо боргу Десни перед румунським футболістом Костянтином Дімою. Клуб отримав трансферний бан.

Палата зобов'язала Десну виплатити румунському захиснику Костянтину Дімі 407 600 доларів. Інакше клуб української Прем'єр-ліги очікують на серйозні санкції.

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У Десни існують не лише спортивні борги. Керівництво клубу зайняло вичікувальну позицію.

Водночас із чернігівської команди пішли Андрій Тотовицький, Пилип Будківський та Владлен Юрченко. Про розірвання договору домовляється Владислав Калітвінцев.

Що відомо про Костянтина Діму

Діма перейшов у Десну з румунської Астри на початку 2021 року. Чернігівці заплатили за трансфер 100 тисяч євро. В УПЛ Костянтин зіграв лише 60 секунд, після чого залишив Україну вільним агентом.

Наразі виступає за румунський УТА з міста Арад.

Десна завершила осінню частину чемпіонату України на 7-му місці. У активі команди 25 очок.