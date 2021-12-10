Інгулець – Десна 2:1
Голи: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярьов, 56
Вилучення: Опанасенко, 85 (Інгулець)
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Інгулець краще увійшов у гру й на початку матчу мав два напівмоменти, щоб засмутити голкіпера гостей Мисака. Та господарі зуміли відзначитися тільки в середині першого тайму.
Після подачу з кутового Поспелов спрямував м'яч у сітку воріт "сіверян" ударом головою.
Відразу після перерви команда Сергія Лавриненка подвоїла перевагу. Стівен накрутив оборонців Десни на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Коваленко пролетів повз м'яч, після чого Полегенько потужним ударом прошив Мисака – 2:0!
Десна досить швидко відіграла один м'яч: Будківський скинув на Дегтярьова, який розрядив свою гармату. Шуст не мав шансів відбити м'яч.
До кінця матчу обидві команди змарнували ще по одному хорошому моменту забити гол. Інгулець догравав поєдинок у меншості через вилучення Опанасенка.
Інгулець – Десна відеоогляд