Інгулець – Десна 2:1

Голи: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярьов, 56

Вилучення: Опанасенко, 85 (Інгулець)

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Інгулець краще увійшов у гру й на початку матчу мав два напівмоменти, щоб засмутити голкіпера гостей Мисака. Та господарі зуміли відзначитися тільки в середині першого тайму.

Після подачу з кутового Поспелов спрямував м'яч у сітку воріт "сіверян" ударом головою.

Відразу після перерви команда Сергія Лавриненка подвоїла перевагу. Стівен накрутив оборонців Десни на лівому фланзі та прострілив у штрафний. Коваленко пролетів повз м'яч, після чого Полегенько потужним ударом прошив Мисака – 2:0!

Десна досить швидко відіграла один м'яч: Будківський скинув на Дегтярьова, який розрядив свою гармату. Шуст не мав шансів відбити м'яч.

До кінця матчу обидві команди змарнували ще по одному хорошому моменту забити гол. Інгулець догравав поєдинок у меншості через вилучення Опанасенка.

До уваги. Завдяки перемозі Інгулець набрав 13 очок та утримує 13-е місце у турнірній таблиці УПЛ. Десна пішла у відпустку як сьома команда чемпіонату України (25 балів).

Інгулець – Десна відеоогляд